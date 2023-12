Christmas On Ice: lo spettacolo sul ghiaccio nel nuovo Palastudio di Cinecittà World

La magia del Natale si unisce all’incanto del pattinaggio artistico in Christmas On Ice : lo storico spettacolo sul ghiaccio in scena tutti i giorni nel nuovissimo Palastudio di Cinecittà World durante il periodo delle festività, fino al 7 gennaio .

Lo show regalerà al pubblico di tutte le età un’ora di pura magia sulle più amate e suggestive musiche di Natale. Ad alternarsi sul palco oltre 50 artisti e performer di livello nazionale e internazionale sulle coreografie ideate da Massimiliano Acquaviva e dall’atleta olimpionica Nicol Della Monica. I fuoriclasse del pattinaggio faranno sognare gli spettatori in un susseguirsi di evoluzioni acrobatiche ed esibizioni mozzafiato, che accompagnano la narrazione fantastica delle avventure di un pupazzo di neve.

Sarà possibile assistere allo spettacolo tutti i giorni alle 17:30, con eventuali repliche serali. I biglietti di ingresso allo show (€29 adulto, €24 ridotto fino a 140cm, gratis sotto il metro) includono anche l’ingresso al parco. A Capodanno invece lo spettacolo sarà gratuito ed incluso nel biglietto del 31.12, per quella che si preannuncia essere la festa di Capodanno più grande di Roma con 40 attrazioni, 8 cene, cenoni e cene spettacolo, 6 Spettacoli dal Vivo, 10 Stage Musicali, grandi artisti come Achille Lauro, Gue Pequeno, Corona e tante altre star.

“Con Christmas on Ice a Cinecittà World regaliamo ai nostri ospiti uno spettacolo unico in Italia sulla più grande pista di pattinaggio di Roma, da oltre 600 m2 - commenta l’Amministratore Delegato Stefano Cigarini - uno spettacolo che lascerà a bocca aperta bambini ed adulti”. La produzione è curata dalla Olimpia Revolution per la compagnia Pathos on Ice, sotto la guida del regista Piero Di Blasio, noto per il successo dei musical Tutti Parlano di Jamie e Fiesta, dedicato a Raffaella Carrà.

I costumi sono firmati da Francesca Grossi, celebre per aver realizzato gli abiti per i più famosi musical, tra cui Rapunzel e The Full Monty. Christmas On Ice arricchisce l’offerta di Natale del Parco divertimenti del cinema e della Tv di Roma che fino al 7 gennaio si trasforma in un magico Villaggio di Natale con mercatini, percorsi di luminarie, 12 attrazioni a tema, la casa di Babbo Natale, Gocce di Cinema, dove rivivere le scene più belle dei film di Natale, e il Presepe del Cinema.