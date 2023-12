Cecchi Paone dopo il matrimonio: "La mia ex moglie testimone di nozze"

Cecchi Paone: "Ho scelto la mia ex moglie come testimone"

Queste le parole di Cecchi Paone dopo il matrimonio civile officiato dal sindaco della città campana Gaetano Manfredi: "Con Simone abbiamo alle spalle due anni di relazione. E poi c’è la bimba: il nostro non è solo un impegno reciproco, è anche un impegno verso questa piccolina di cinque anni, Melissa, che non posso adottare perché in questo Paese non è consentito a due persone dello stesso sesso. Ma comunque, sposando il papà, mi assumo di fatto una responsabilità formale nei confronti della crescita e dell’attenzione verso la bambina". Poi sulla scelta della testimone di nozze, ovvero l'ex moglie Cristina Navarro: "Non ci siamo sposati pubblicamente solo perché sono un esibizionista come tutti quelli che fanno il mio mestiere, ma anche perché ci piace l'idea della famiglia allargata: la mia ex moglie è la mia testimone di nozze ed è venuta apposta dalla Spagna per le nozze. Prima delle nozze, la mia ex moglie Cristina e Simone sono stati a lungo a parlare in maniera complice sotto i miei occhi divertiti. Vede, nelle famiglie se c'è rispetto, amore e attenzione, l'affetto si somma, anzi si moltiplica".