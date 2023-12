Chi sono le persone più ricche del mondo: la classifica del 2023

Elon Musk è l'uomo più ricco al mondo : a stabilirlo la classifica Bloomberg. Il 2023 è stato un anno fortunato per i 500 più ricchi al mondo, che hanno visto aumentare le loro fortune di 1.500 miliardi di dollari, recuperando del tutto i 1.400 miliardi persi l'anno precedente. I miliardari tech, come riporta l'agenzia americana, hanno assistito a un balzo della loro ricchezza del 48% grazie al boom dell'intelligenza artificiale.

Chi è l'uomo più ricco al mondo? Elon Musk

Elon Musk è in cima alla classifica delle persone più ricche al mondo nel 2023. Nonostante per X non sia stato un anno particolarmente buono, con tanto di fuga degli inserzionisti, a fare la sua fortuna sono stati Tesla e la società aerospaziale SpaceX, di cui è amministratore delegato e che hanno registrato utili importanti negli ultimi dodici mesi. La sua fortuna è stata stimata in 232 miliardi di dollari.

Chi sono gli uomini più ricchi al mondo dopo Musk

Al secondo posto, subito dopo Elon Musk, troviamo il magnate francese e patron di LVMH Bernard Arnault: la sua ricchezza stimata è di 179 miliardi di dollari. Al terzo posto il fondatore di Amazon Jeff Bezos, con un patrimonio netto di 178 miliardi di dollari. Solo sesto Mark Zuckerberg, con 130 miliardi di dollari.

La classifica degli uomini più ricchi al mondo del 2023