Concerto di capodanno a Roma: chi suona, scaletta e orario

ROMA - Cresce l'attesa per il concerto di Capodanno a Roma, in programma la notte del 31 dicembre nella suggestiva location del Circo Massimo. Uno spettacolo all'insegna della grande musica, con protagonisti Francesca Michielin, Blanco e Lazza che animeranno l'evento 'Roma 2024, You are here'. I tre artisti, apprezzati dalle giovani generazioni, accompagneranno i romani al countdown nella notte di San Silvestro: uno spettacolo unico, frutto della collaborazione tra il Comune di Roma e RDS 100% Grandi Successi.