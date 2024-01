Il Nostradamus vivente esagera: le profezie per il 2024 sono terrificanti (ci sono anche gli alieni)

Il 2024 sarà un anno ricco di eventi. Parola di Athos Salome, sensitivo conosciuto anche con il nome di Nostradamus vivente. Originario del Brasile, ha assicurato di aver previsto in passato la pandemia, la finale della Coppa del Mondo, l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin e persino la morte della Regina Elisabetta. Salomé ha assicurato che il 2024 sarà un anno pieno di trasformazioni in cui gli esseri umani entreranno finalmente in contatto con gli alieni. Nessuna terrificante invasione bensì una comunicazione "attraverso segnali crittografati intercettati da una rete di telescopi".