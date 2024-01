Max Biaggi: "Mio figlio lontano dalle moto". E su Eleonora Pedron...

Max Biaggi a Verissimo ha ricordato l'incidente a Latina del 2017, quello in cui ha rischiato di morire: "L'incidente più brutto che ho fatto nella mia vita. Non ho avuto conseguenze fisiche per fortuna e non ho mai smesso perché la moto rimane la mia passione". Ha poi rivelato: "Mio figlio non ha la passione per le moto ma io non ho fatto niente per farlo appassionare. Sono protettivo con mio figlio, troppo. Non ha neanche la bicicletta". Biaggi ha avuto tredici anni fa Leon Alexandre dall'ex compagna Eleonora Pedron: l'ex coppia ha anche un'altra figlia, Ines Angelica, di quattordici anni.