Costantino Vitagliano: "Soffro di un grave problema di salute"

Costantino Vitagliano è tornato in tv per parlare dei suoi recenti problemi di salute. A Verissimo ha raccontato di soffrire di un grave problema di salute, scoperto casualmente dopo che si è rotto un dito mentre giocava con la figlia Ayla. "Devo stare completamente a riposo", ha spiegato a Silvia Toffanin. "Mi è cambiata la vita dalla sera alla mattina. Mi sono rotto un dito giocando con mia figlia sul divano e sentivo questo dolore allo sterno. Così sono andato in ospedale e il dottore mi ha fatto fare un'ecografia. Era una macchia sull'aorta ombelicare. Sono andati tutti in ansia e mi hanno fatto capire che era pericoloso girare in queste condizioni".