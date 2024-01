Giucas Casella è in contatto con Silvio Berlusconi. L'illusionista l'ha dichiarato nel corso di una puntata speciale di Robinson Pop Up, dove ha ricordato anche il primo incontro con l'imprenditore. "Sono in contatto con Silvio Berlusconi dall'aldilà, io ogni tanto ci parlo e sta benissimo", ha assicurato Casella, che ha conosciuto l'ex premier negli anni Ottanta, durante un viaggio da Roma a Milano. "C'era pure il calciatore argentino famosissimo, Diego Armando Maradona", ha affermato Giucas.