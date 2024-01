Il virus zombie mette a rischio il mondo: “Un pericolo reale”

Il riscaldamento globale che la Terra sta subendo negli ultimi anni sta causando lo scioglimento dei principali ghiacciai di tutto il mondo. Cio che preoccupa è che quest'ultimo fenomeno avviene in maniera molto più veloce. Più nel dettaglio, un permafrost - che ricopre circa un quinto dell’emisfero settentrionale - che negli ultimi anni sta riducendo le sue dimensioni, è rimasto a temperature sotto lo zero per centinaia di migliaia di anni ma il suo scongelamento potrebbe far riemergere i virus più 'vecchi' e 'pericolosi'.