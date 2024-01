Emily Ratajkowski continua a far impazzire i tifosi italiani di calcio. Non solo per le sue curve conturbanti ma pure per la scelta di sfoggiare diverse maglie di squadre di Serie A. Dopo Juve, Roma e Napoli, ora la top model ha indossato una maglia dell'Inter nel nuovo videoclip del rapper americano Travis Scott. La canzone si intitola 'I Know' e racconta di una relazione complicata.