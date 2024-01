Dani Alves, quanti anni di carcere rischia e quando ci sarà la sentenza

BARCELLONA (SPAGNA) - Il processo contro Dani Alves per presunta violenza sessuale su una giovane donna in una discoteca di Barcellona si svolgerà il 5, 6 e 7 febbraio 2024. Il calciatore brasiliano ha cercato in vari modi, coinvolgendo anche i suoi avvocati, di raggiungere un accordo con la vittima ed evitare così il carcere. I legali dell'ex stella blaugrana hanno accertato che il calciatore fosse in stato d'ebrezza al momento del fatto, condizione che - in caso di violenza sessuale - fungerebbe da attenuante in sede di condanna. Una versione dei fatti cambiata però in ben cinque occasioni, secondo quanto affermato dalla compagna di Dani Alves, Joana Sanz: l'ex Barcellona le disse di non aver bevuto per poi chiamarla al telefono, quella stessa notte, in stato confusionale.