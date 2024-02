Anna Falchi attacca Sinner in tv: "Poco empatico e freddo"

Sinner ha detto no a Sanremo, l'ha fatto con assoluta tranquillità e nonchalance davanti alle telecamere durante la conferenza stampa a Roma, di ritorno dall'Australia, dove si è laureato campione. Nessuna polemica, semplicemente dovrà allenarsi in quel periodo. Un rifiuto però che non è piaciuto ad Anna Falchi, che in diretta tv sulla Rai si è espressa duramente sul tennista azzurro.