Sandra Milo, malattia e morte. Il figlio: "Non poteva più bere e mangiare"

Gli ultimi mesi di vita di Sandra Milo sono stati decisamente dolorosi. A farlo sapere il figlio Ciro De Lollis, che a Verissimo ha raccontato il calvario della famosa madre. "Per un dolore all'anca siamo andati in una clinica, non aveva più cartilagine e doveva mettere una protesi. Durante i controlli sono emerse complicazioni. Una donna che non ha mai fumato, hanno trovato un tumore a entrambi i polmoni in stadio avanzato, con metastasi al cervello. Non accusava dolori", ha spiegato a Silvia Toffanin.