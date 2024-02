Grammy 2024, Taylor Swift nella storia: per la quarta volta è suo il miglior album dell'anno

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Taylor Swift entra ufficialmente nella storia della musica. La cantante è infatti diventata la prima artista in 66 edizioni dei Grammy a ottenere per la quarta volta il premio al miglior album dell'anno con 'Midnights' che segue i successi di 'Fearless' (2010), '1989' (2016) e 'Folklore' (2021). Un traguardo che vede la cantante superare in un colpo solo Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra che si erano fermati a tre riconoscimenti in questa categoria, considerata la più prestigiosa.