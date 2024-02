Jason Momoa tifa Palermo. L'attore, noto per il ruolo di Aquaman, l'ha fatto sapere in un'intervista rilasciata a La Repubblica: "È vero che in casa ho una maglietta del Palermo? Certo, non vedete quanto gesticolo? Ormai sono un siciliano vero". L'attore ha inoltre rivelato di essere rimasto affascinato dalla cultura e dall'altissima qualità dell'artigianato in Italia, tanto che vorrebbe girarla in lungo e in largo, in sella alla sua moto.