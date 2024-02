Jo Squillo derubata a Roma: "Mi hanno portato via tutto"

Jo Squillo è stata derubata a Roma : l'artista ha raccontato la sua disavventura su Instagram. Era di ritorno da Sanremo, dove ha lavorato come inviata per la trasmissione di Rai1 La volta buona, quando Jo si è fermata a mangiare in un ristorante: dei ladri sono entrati in azione, facendo razzia dei suoi oggetti personali. Ingenti i danni procurati: la Squillo ha addirittura postato uno scatto del van distrutto.

"Ieri sera a Roma, mi hanno portato via tutto, erano più o meno le 20.30. Mi hanno spaccato il vetro della macchina e mi hanno rubato tutte le valigie. Ero in partenza, mi sono fermata a mangiare vicino alla Rai, agli studi Dear. Forse ci hanno tenuti d'occhio. - ha raccontato Jo Squillo - Un po' di leggerezza da parte mia o speranza che gli altri non commettano certe cose. È un momento difficile. Per non parlare dei gioielli preziosi che mi hanno portato via e che facevano parte della mia vita da 30 anni. Fortunatamente stiamo bene, si va avanti".