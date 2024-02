Eros e Aurora Ramazzotti in lacrime: grave lutto in famiglia

Un gravissimo lutto ha colpito la famiglia Ramazzotti: è morto improvvisamente il padre di Eros, Rodolfo. L’uomo, ex operaio edile amatissimo dall’artista, è scomparso oggi all'età di 87 anni. Il figlio e la nipote Aurora l’hanno ricordato sui social pubblicando un messaggio molto commovente. Non sono state divulgate dalla famiglia le cause del decesso. Aurora, madre di Cesare, primo e unico pronipote dell’86enne, ha lasciato un messaggio social nel quale si è detta felice di aver avuto l’opportunità di presentargli il suo bambino.