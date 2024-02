Ilona Staller: "Per colpa di mio figlio sono finita in ospedale"

Ilona Staller sta vivendo un periodo piuttosto difficile per via del figlio Ludwing, avuto nel 1992 dall'ex marito Jeff Koons. "Io sono finita in ospedale per lui - ha raccontato Cicciolina a Verissimo -. Ludwig diventava molto aggressivo in determinate occasioni e in quei momenti facevo fatica a riconoscerlo. Oggi parliamo poco e niente. Spero che questa cosa si risolva quanto prima".