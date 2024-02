Il padre di Taylor Swift accusato di aver preso a pugni un fotografo

Ben McDonald, fotografo 51enne, ha accusato il padre di Taylor Swift, il 71enne Scott Swift, di averlo colpito in faccia su un molo di Sydney. Un colpo che non avrebbe richiesto la necessità di ricorrere alle cure mediche. A riportare la notizia la BBC. Lo scontro sarebbe avvenuto dopo che la cantante e il padre erano sbarcati da uno yacht. Secondo i media locali, un portavoce dell'artista non ha risposto all'accusa, che ha sostenuto, invece, che due persone si erano comportate in modo aggressivo nei loro confronti.