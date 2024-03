Licia Colò: "Tornare con Nicola Pietrangeli? La speranza è l'ultima a morire"

Nicola Pietrangeli non ha mai dimenticato Licia Colò

La scorsa estate, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Nicola Pietrangeli aveva ammesso di non aver mai dimenticato Licia Colò: "La nostra storia è durata sette anni. E non ho mai capito perché sia finita. Avevo perfino accettato di vivere con lei a Casal Palocco. Di recente ci siamo riavvicinati. Adesso è single. Le ho mandato personalmente l’invito alla mia festa, su WhatsApp. Ha scritto subito ‘Sìììì’, con faccine e cuoricini. Una parte di me spera ancora che torneremo assieme. Non ho paura di rimanere da solo. È che ho voglia di Licia". Licia è tornata single dopo la fine del matrimonio con Alessandro Antonino, più giovane di lei di 11 anni, dal quale ha avuto l'unica figlia Liala.