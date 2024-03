Martina Stella e Andrea Manfredonia, accordo in tribunale dopo il tradimento

Perché Martina Stella e il marito Andrea Manfredonia si sono lasciati

Dopo sette anni di matrimonio e altri tre precedenti di convivenza, la rottura sarebbe avvenuta - come spiffera Il Messaggero - a causa di una relazione extraconiugale di Andrea Manfredonia, procuratore di calcio e figlio dell'ex calciatore Lionello. Dopo la dolorosa scoperta Martina Stella ha deciso di chiudere il rapporto senza però divulgare troppi particolari. "Non scenderò nei dettagli, ma i motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore", si è limitata a dichiarare in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi.