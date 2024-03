Walter Zenga diventa nonno: Rosalinda Cannavò è incinta

Cicogna in volo nella famiglia Zenga: l'ex calciatore Walter sta per diventare per la prima volta nonno. Il figlio Andrea Zenga aspetta un bebè dalla fidanzata, l'attrice Rosalinda Cannavò. L'annuncio è stato dato su Instagram: il nasciturò arriverà a settembre. La coppia è unita dal 2021, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip.