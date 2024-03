Tiziano Ferro, annuncio ufficiale: "È finita, preferisco raccontarvelo io"

Tiziano Ferro ha annunciato sui social network di aver concluso le pratiche per il divorzio con Victor Allen, che aveva sposato nel 2019 con una doppia cerimonia a Los Angeles e Sabaudia. La coppia ha avuto due figli, i gemelli Margherita e Andres. "La nostra storia è ufficialmente conclusa. Non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo. È un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza. Per ora, speranza", ha scritto il cantante.