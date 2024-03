"Kate Middleton è morta": la notizia falsa fa impazzire i social nella notte

Kate Middleton è morta: è questa l'assurda fake news che nelle ultime ore è diventata virale sui social tanto che stamattina, all'alba, erano migliaia i tweet in tutto il mondo che chiedevano conto dello stato di salute della principessa del Galles. Qualcuno chiedeva sia a Kensington Palace sia alla BBC di prendere ufficialmente posizione. "Non è possibile - uno dei tanti messaggi - che ci siano così tante bugie sulla principessa".

Kate Middleton, come sta e l'attesa per il compleanno del figlio

Adesso, nel Regno Unito, c'è molta attesa per il compleanno di Louis, il terzo figlio di William e Kate. Ad aprile aprile è attesa, come da tradizione, una nuova foto ufficiale: dopo lo scandalo dell'immagine ritoccata di Kate per la festa della mamma è vietato fare errori.