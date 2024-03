Morto in un incendio l'ex calciatore Panizza

Addio ad Emanuele Panizza, detto Lele. L'ex difensore dell'Alessandria Calcio negli anni Ottanta è morto a causa di un incendio scoppiato in un'abitazione a Valmadonna, frazione di Alessandria. Altre due persone sono rimaste ferite. Panizza aveva 58 anni e in passato aveva anche militato tra serie D ed Eccellenza con il Derthona e con la Valenzana. Negli ultimi anni aveva messo a frutto la sua esperienza come organizzatore di stage per giovani calciatori e aveva pure preso parte all’ultimo match delle vecchie glorie, nell’estate del 2023.