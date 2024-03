Sabatini, il racconto drammatico: "Sono finita in ospedale per una dieta folle"

Nella puntata di domenica 17 marzo di Zona Bianca, in cui si è parlato dell'ossessione della magrezza delle più giovani, alimentata dalla moda e dai social network, l'ex Miss Italia Alice Sabatini ha raccontato la propria esperienza. "Faccio la modella e ho ricevuto tanti no a causa del mio corpo, molto più muscoloso di quello delle modelle che sfilano in passerella", ha rivelato Alice, che in passato è stata ricoverata in ospedale a causa di un'alimentazione scorretta.