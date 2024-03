Kate Middleton, spuntano nuove foto modificate: c'entra la Regina Elisabetta

Non solo quella di Kate Middleton con i figli, anche altre foto della famiglia reale inglese sarebbero state ritoccate in passato. Stando a quanto rivelato da Getty Images , nota agenzia fotografica, anche un'immagine della defunta Regina Elisabetta con i suoi nipoti e pronipoti sarebbe stata rimaneggiata. Il ritratto è stato scattato a Balmoral nell’agosto 2022 e mostra la defunta monarca in posa con otto dei suoi 12 nipoti. A realizzare lo scatto proprio Kate, da sempre grande appassionata di fotografia.

Ritoccata un'altra foto di Kate Middleton

"Getty Images ha esaminato l'immagine in questione: è stata migliorata digitalmente alla fonte", ha fatto sapere un portavoce. Nello scatto il divano verde sembra essere assemblato in maniera digitale, con delle macchie nere visibili dietro i principi George e Louis. Si notano poi alcune discrepanze nei capelli e alcune fantasie di abiti che non sembrano corrispondere. Questo sarà ulteriore imbarazzo per Kate Middleton alle prese già con una dura convalescenza?