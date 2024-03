Andreas Muller, la promessa per le figlie dopo il parto di Veronica Peparini

Momento magico per Andreas Muller : il ballerino è diventato per la prima volta papà. Dalla compagna Veronica Peparini ha avuto le gemelle Penelope e Ginevra, nate a Roma il 18 marzo . Prima Festa del papà dunque per Andreas, che ha voluto festeggiare con una dolce promessa per la sua famiglia. La coppia di Amici è legata da quasi sette anni.

Prima Festa del papà per Andreas Muller

"Il mio cuore non è mai stato così veloce. - ha scritto Andreas su Instagram postando le foto delle neonate - Grazie dell’amore, dei pensieri, i messaggi e degli auguri per la festa del papà ma io devo ancora dimostrare il padre che sarò quindi auguri a mio padre ora anche nonno e a tutti i padri che danno la vita per i loro figli. Il regalo più bello per questa festa e per il resto della mia vita siete voi due… Vi amo".