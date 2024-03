"Kate Middleton, tentano di accedere alla cartella clinica: sospesi in tre"

Kate Middleton e il furto della cartella clinica

Al Russell, amministratore delegato della London Clinic, ha commentato così la vicenda: "Alla London Clinic siamo tutti consapevoli dei doveri personali, professionali, etici e legali che abbiamo quando si tratta della riservatezza del paziente. Siamo orgogliosi della cura e discrezione che miriamo a offrire a tutti i pazienti che ripongono la loro fiducia in noi ogni giorno. Disponiamo di sistemi per monitorare la gestione delle informazioni sui pazienti e, in caso di violazione, verrano adottate le appropriate misure investigative, normative e disciplinari. Nel nostro ospedale non c'è posto per quelli che tradiscono intenzionalmente la fiducia dei nostri pazienti o dei colleghi".