Totti fa beneficenza con le uova di Pasqua: la battuta di Selvaggia Lucarelli

"Vi racconto l’iniziativa: ho firmato mesi fa un contratto con la Sovrano Italia per realizzare un uovo con la mia immagine. L’azienda Sovrano ha deciso che per ogni uovo venduto verranno donati 30 centesimi per la ricerca sulle Patologie degenerative nell’apparato muscolo scheletrico in particolare negli anziani attraverso il progetto del Campus Biomedico. Io farò la mia parte, come sempre. Ps: l’uovo è buonissimo, quello al latte è il mio preferito", ha spiegato l'ex capitano della Roma sui social network.

La battuta di Selvaggia Lucarelli

Non è passata inosservata la battuta di Selvaggia Lucarelli, che ha tirato in ballo il recente scandalo del pandoro che ha travolto Chiara Ferragni: "Madonna Francè, ti prego non fa' casini che me vojo riposà", ha scritto la giornalista, che è stata una delle prime a segnalare delle anomalie sull'iniziativa benefica della Ferry. La maggior parte dei tifosi ha difeso a spada tratta Totti: "Non paragoniamo il Capitano con la Ferragni per favore". E c'è chi ha ricordato le tante azioni di questo tipo che hanno coinvolto il Pupone, che si è sempre contraddistinto per la sua generosità: "Bravo Capitano sempre in prima linea per la beneficenza".