Re Carlo malato: arriva una novità importante sul tumore

Novità e aggiornamenti sulle condizioni di salute di Re Carlo. Una fonte reale ha detto a Express.co.uk che il suo "trattamento sta andando bene". L'insider ha aggiunto che "sia i medici che il paziente rimangono positivi". Il monarca ha avuto il via libera dai dottori per prendere parte alla messa di Pasqua, alla quale non saranno presenti William, Kate e i loro figli.