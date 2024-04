Addio a OJ Simpson, aveva 76 anni 

La vicenda giudiziaria e il passato da leggenda in Nfl

Considerato uno dei più grandi giocatori della storia Nfl, nel 1994 fu accusato di aver ucciso l'ex moglie Nicole Brown e l'amico Ronald Goldman, venendo poi assolto dopo un processo che ha diviso l'opinione pubblica. Il caso fu preceduto da un rocambolesco inseguimento a Los Angeles trasmesso in diretta tv che culminò con il suo arresto. Nel 2008 è stato condannato a 33 anni di carcere per rapina a mano armata e sequestro di persona. Fu stato liberato nell'ottobre 2017 e si trovava ancora in regime di libertà vigilata.