Kate Middleton oggi è più serena: il gesto pubblico di William e George dopo il cancro

Kate Middleton oggi è più serena. Il merito è del principe William e di George, il loro primogenito, che ieri erano sugli spalti a tifare Aston Villa contro il Lille in conference League. William e George sono stati ripresi mentre tifavano, con il bambino felice e divertito con la sua sciarpa al collo. Sembra che, come il padre, anche lui sia un accanito tifoso. Questo, naturalmente, ha tranquillizzato gli inglesi. Perché, il pensiero di molti, se le condizioni di Kate fossero state ancora più serie William e il figlio, come già in questi mesi, non si sarebbero fatti vedere in pubblico insieme.