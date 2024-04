Brumotti derubato nel parcheggio della Rinascente a Milano: sparita la bici da Guinness

È allarme sicurezza a Milano. Non solo borseggi, ma anche furti alle auto in pieno giorno e in una zona centralissima: il parcheggio - custodito e videosorvegliato - del grande magazzino del lusso La Rinascente, a due passi del Duomo. Come fa sapere Striscia la notizia in un breve comunicato lo scorso pomeriggio di venerdì 19 aprile, Vittorio Brumotti si trovava in zona per girare un servizio e consegnare l'iconica “merdina” a chi parcheggia nei posti riservati ai disabili senza averne diritto quando ha ricevuto una brutta sorpresa.