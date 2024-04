Federica Pellegrini piange in tv: "Ho subito un cesareo d'urgenza, la bambina aveva battiti irregolari. Ho sofferto molto"

Federica Pellegrini è tornata a Verissimo insieme al marito Matteo Giunta per raccontare la sua nuova vita da mamma. Lo scorso 3 gennaio è nata la piccola Matilde : "Il parto? È stato un cesareo d'urgenza perché la bimba aveva un battito irregolare. Io non ho mantenuto la calma, ho sofferto molto. Non riuscivo a stare in piedi dal dolore anche se ho fatto l'epidurale. Poi è nata ed era 3 chili e 9". Giunta le ha definite "emozioni forti, vai dalla preoccupazione alla voglia di vedere questa piccola che viene alla luce, però sono riuscito a mantenere comunque la calma, lo sport ti aiuta nei momenti di massima tensione”.

La nuova vita da mamma di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha raccontato l'emozione provata quando ha preso in braccia per la prima volta la sua bimba dopo il cesareo e come ha vissuto i primi giorni da mamma: "Quando l'ho presa in braccio la prima volta è stato emozionante, ho pianto e quel primo pianto è stata una liberazione. La prima settimana è stata pesante dopo un cesareo del genere. Quei momenti sono stati molto difficili ma poi capisci che è stato tutto bellissimo". E poi ha aggiunto: "Sono tornata a nuotare perché avevo bisogno di risentire il mio corpo e con la gravidanza avevo perso, non si tratta di dimagrire, avevo bisogno di risentire il mio corpo in movimento ed è stato bello. L'adrenalina delle gare? Mi mancherà sempre ed è un'emozione che non incontrerò mai più".