Carlotta Ferlito: "Mia madre è malata, non riesce più a parlare"

È un momento particolarmente duro per Carlotta Ferlito , che sta facendo i conti con la grave malattia che ha colpito sua madre: la SLA . "La mia mamma non sta bene e non starà meglio", ha rivelato a Verissimo. "Stiamo cercando di accompagnarla verso la sua fine, verso quella che sarà un'altra vita, nella maniera più serena possibile. Quando l'hanno sistemata nella sua stanza, ci hanno fatto uscire e lei ha detto ‘non mi trattate da stupida, non fate come se fossi un burattino, voglio essere cosciente'. Penso che il dolore più grande sia veder spegnere il volto della propria mamma , io sto vivendo questa cosa giorno dopo giorno", ha detto a Silvia Toffanin.

I problemi di salute dei genitori di Carlotta Ferlito

Non solo la madre: qualche mese fa anche il padre di Carlotta Ferlito ha dovuto fare i conti con dei problemi di salute. "Lo scorso ottobre ha avuto un infarto, in pronto soccorso ce l'ho portato io, anche se fino all'ultimo ha continuato a dire che stava bene e non voleva andarci. Adesso sta bene. Non esternava nulla delle sue difficoltà e anche adesso sta cercando di farlo", ha confessato la sportiva, che è molto legata ai genitori, che l'hanno sempre supportata nella sua carriera. "Mi confidavo con mia mamma, mi è sempre stata vicina dal punto di vista personale e sportivo. I miei genitori non hanno mai messo in discussione le mie parole. Una volta, durante un allenamento, è volata una sberla e mio padre ha preso un volo da Catania per venire a Milano. A un certo punto non mi sono trovata bene con un allenatore e c'è stato un accanimento nei miei confronti. Parlo di abusi, parole che riesce a mettere insieme quanto successo".

Carlotta Ferlito ricorda gli abusi del passato

A Verissimo Carlotta Ferlito ha ricordato gli abusi che hanno segnato la sua carriera da ginnasta: "Mi dicevano 'non vali niente' o 'sei grassa come un maiale'. Sono traumi che ti porti dietro. All'epoca ho scelto di non denunciare per paura di essere esclusa". E in merito ai disturbi alimentari la Ferlito ha ammesso: "Quando ho smesso di allenarmi mi sentivo sempre un pò meno, ero insicura. Per un periodo non mangiavo più. Dentro di me mi sentivo amata e apprezzata solo come ginnasta, è come se avessi avuto una crisi di identità, un momento di down".