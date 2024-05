Alena Seredova in lacrime, il commovente messaggio sulla separazione da Buffon

Alena Seredova è tornata a Verissimo . Questa volta accompagnata da David Lee Buffon, il figlio avuto con l'ex Gigi nel 2009. Il ragazzino, che compirà quindici anni il prossimo novembre, è un appassionato di calcio come il suo famoso papà. Al momento, però, è fermo a causa di un infortunio ma il suo sogno è quello di affermarsi nel mondo dello sport. Nel ruolo di attaccante come il fratello maggiore Louis Thomas , classe 2007, che attualmente gioca nelle giovanili del Pisa. In collegamento nel programma tv di Silvia Toffanin anche Louis, che ha ricordato il difficile momento della separazione dei suoi genitori e l'ingresso in famiglia di Alessandro Nasi , l'attuale marito di Alena.

Alena Seredova commossa a Verissimo

"L'unico momento pesante è stato dopo la separazione da papà ma lei non ci ha mai fatto mancare nulla. Ha dimostrato tanta forza. Ci ha messo sempre davanti a tutto e tutti - ha confidato il più grande dei figli di Buffon - Quando ho saputo di Alessandro ero molto felice, per me e mio fratello è molto importante. Alessandro è simpatico, ci dà consigli sulla vita, su come comportarci con la mamma quando è arrabbiata. È una persona fondamentale nella nostra vita". Parole che hanno fatto commuovere Alena Seredova, che non è riuscita a nascondere le lacrime.

Alena Seredova oggi è finalmente felice

Dopo aver rivelato che David Lee ha un ottimo rapporto con Vivienne Charlotte, la bambina che ha avuto da Alessandro Nasi nel 2020, Alena Seredova ha dichiarato: "È proprio vero, la ruota gira, anche se adesso che è tutto stupendo e perfetto ho paura possa accadere qualcosa. Ma spero di no". Dopo il grande dolore per la rottura da Gigi Buffon (oggi legato a Ilaria D'Amico) la Seredova è riuscita a rialzarsi e a ripartire. Senza mai dimenticare la sua priorità: i suoi figli.