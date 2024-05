Il nuovo super yacht di Mark Zuckerberg con una sala cinema e un campo da basket

Mark Zuckerberg ha un nuovo super yacht: è lungo 118 metri e costa 300 milioni di dollari. Si chiama Launchpad: ha 48 membri di equipaggio e a prua ha anche un campo da basket. Il superyacht del co-fondatore di Facebook e amministratore delegato di Meta è stato avvistato a Port Everglades, Fort Lauderdale in Florida. L’imbarcazione era stata commissionata ai cantieri olandesi Feadship per l’oligarca russo Potanin, il secondo uomo più ricco della Russia. Le sanzioni internazionali hanno poi costretto Potanin a declinare l’ordine. Così lo yacht è rimasto fermo nel cantiere per un po’ di tempo prima che le autorità dessero il via libera alla vendita a un nuovo acquirente.