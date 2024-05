Kate Middleton riceve brutte notizie mentre William è lontano da casa

Kate Middleton e la sua famiglia in lutto. Mentre il Principe William è in Cornovaglia per un impegno reale, la Principessa del Galles è alle prese con una grave perdita. Intanto continua a sottoporsi alla chemioterapia preventiva che ha cambiato la sua vita negli ultimi mesi. È morto Tony Henman, padre dell'ex tennista inglese Tim (numero 4 del ranking mondiale nel 2002): l'uomo aveva 84 anni ed era molto vicino alla famiglia Middleton e in particolare a Carole e Michael, i genitori di Kate.