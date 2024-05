A Cerveteri il progetto CirKULA.r: dalle Isole Trobriand al Web

Il format

CirKULA.r è un format pensato per mettere in atto esperienze didattico /educative, per ingaggiare sperimentazioni aggregative, per stimolare creatività. La prima edizione ha visto il coinvolgimento di un gruppo di “volontari” adulti. Il progetto di quest'anno è approdato nella scuola: più di 20 classi, dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria e Media del Plesso scolastico Salvo d’Acquisto di Cerveteri, hanno accolto con entusiasmo l’esperimento insieme alle loro Insegnanti. Circa 500 bambini e ragazzi si sono scambiati le collane, e con esse tutto il portato di emozioni, e suggestioni. Nell’essere passate di mano in mano si sono arricchite di piccoli doni del “Se” ciondoli ma anche frasi, emozioni di vario tipo, caricandole del loro sentire e della loro creatività. Le collane, una per ciascuna classe, sono state pensate dall’artista Laura Buffa, per Alterequo, un marchio di up-cycling delle plastiche restituite dal mare, raccolte dalle spiagge del litorale laziale, e assemblate appositamente per portare all’attenzione degli studenti il tema degli scarti e dei detriti plastici nei mari, in un’ottica di recupero e circolarità della materia.

L'evento: gli interventi e gli ospiti

Aprirà l’evento la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, che per il secondo anno ospita questa manifestazione. I risultati di questo significativo esperimento condotto per la prima volta in un plesso scolastico con un consistente numero di giovani partecipanti, saranno oggetto di confronto e di analisi fra esperti. Interverranno infatti il Dr. Guido Freddi (Antropologo), la Dr.ssa Elisabetta Aramini (Psicologa dell’età evolutiva), il prof. Luigi Solivetti ( La Sapienza) e per la divulgazione ambientale, un rappresentante del Progetto Fai la Differenza c’è…Contesteco Experience. Dopo l’intervento del parterre di esperti, un momento ricco di emozioni sarà la lettura di alcuni pensieri degli alunni della Scuola Salvo D’Acquisto, protagonisti di questa avventura, dando la possibilità ai genitori presenti ed a chi lo desidera di intervenire.