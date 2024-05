Il Principe William rompe il protocollo reale per la sua squadra del cuore

Il Principe William al settimo cielo per l'ultima vittoria della sua squadra del cuore! L'erede al trono ha rotto il protocollo reale per congratularsi sui social network con l'Aston Villa per la sua storica qualificazione alla prossima Champions League , la prima dopo 41 anni. "Siamo in Champions League! - ha scritto il marito di Kate Middleton su X - Una stagione storica e un risultato straordinario. Grazie a Unai, a tutta la squadra e a tutti quelli dell'Aston Villa".

Il Principe William festeggia il ritorno dell'Aston Villa in Champions League

William ha aggiunto: "Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione!". L'Aston Villa tornerà a giocare in Champions League grazie al quarto posto ottenuto in Premier League. Il Principe del Galles è un tifoso del club di Birmingham dai tempi del collage e spesso ha assistito alle sue partite. Ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo l'annuncio del cancro di Kate Middleton lo scorso 11 aprile, durante i quarti di finale della Conference League contro il Lille, in compagnia del figlio maggiore George. William era inoltre presente alla semifinale d'andata persa contro l'Olympiacos (2-4) lo scorso 2 maggio.

Il Principe William e il calcio in un momento difficile per la sua famiglia

Una fonte vicina alla royal family ha spifferato a People che la passione per il calcio ha aiutato il Principe William in un periodo non facile: sia la moglie Kate Middleton sia il padre Carlo stanno combattendo con un tumore. "È stato enormemente incoraggiato dai risultati dell'Aston Villa - ha assicurato l'insider - Non bisogna trascurare l'importanza del calcio in questi momenti". Qualche tempo fa William ha confidato che anche il figlio George è un tifoso dell'Aston Villa mentre la Principessa Charlotte sogna di diventare una calciatrice professionista.