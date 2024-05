Kate Middleton malata e preoccupata: "William furioso con Harry e Meghan"

Kate Middleton a casa, fuori dalla vita pubblica e alle prese con la battaglia contro il cancro. William, dice un esperto reale, è invece furioso: mentre la moglie è malata e il padre, Re Carlo, si divide tra i doveri reali e un tumore, lui porta sulle spalle il peso della monarchia. E per questo, dice un esperto reale al Mirror, non avrebbe preso bene il viaggio in Nigeria di Harry e Meghan . Spiega Tom Quinn: "C'era tutto quello che ci si potrebbe aspettare da una visita reale ufficiale: i ricevimenti, le visite alle scuole e agli enti di beneficenza, ai soldati feriti e ai disabili. Si dice che Charles sia più arrabbiato di quanto chiunque lo abbia mai visto."

Harry e Meghan in Nigeria, la reazione di William

"I discorsi di Meghan e Harry e il loro intero atteggiamento - continua l'esperto reale - sono stati progettati per dare l'impressione che siano ancora reali completamente pagati. A William e Re Carlo questo non piace per niente". Tutto questo clima mentre ancora non ci sono informazioni su se e quando la principessa Kate tornerà alla vita pubblica.