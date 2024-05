Come sta Fedez, ultime news: lo stato di salute si sarebbe aggravato

Fedez sta male e, come riporta l'Ansa che ha consultato lo staff del rapper, lo stato di salute dell'ex marito di Chiara Ferragni si sarebbe aggravato nelle ultime ore. Per questo motivo il 34enne è stato costretto ad annullare la partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio. Le condizioni di Federico Lucia risulterebbero più gravi di quanto immaginato in un primo momento. Qualcuno ha insinuato problemi di stomaco anche se al momento non vi è certezza: qualche tempo fa il cantante è stato operato per un tumore al pancreas.