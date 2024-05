Kate Middleton malata, il meraviglioso gesto dei cugini per aiutare William

Mentre Kate Middleton continua la sua battaglia sempre più dura con il cancro, il principe William, per conto del Re, ha organizzato un evento in giardino a Buckingam Palace. Non era solo: William ha invitato tutti i cugini che, con Kate malata e il fratello Harry sempre più lontano, non solo fisicamente, si sono stretti intorno all'erede al trono. Un gesto che i sudditi hanno molto apprezzato.