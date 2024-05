Clamoroso in Messico: scimmie urlatrici cadono morte dagli alberi

In Messico fa così caldo che le scimmie urlatrici cadono morte dagli alberi. Più di 83 primati, noti per i loro richiami ruggenti, sono stati trovati senza vita nello stato di Tabasco, sulla costa del Golfo, dove le temperature hanno superato i 45°C questa settimana. Alcuni mono aullador sono stati salvati dai residenti della zona che li hanno portati ad un veterinario, che ha raccontato ai media: "Sono arrivati ??in condizioni critiche, affetti da disidratazione e febbre. Erano molli come stracci. È stato un colpo di calore".