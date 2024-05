Ambra Angiolini, che sfogo su Instagram: ecco con chi ce l'ha

"Mi sono resa conto dell’ ipocrisia della tv e di certa carta stampata": inizia così l'ultimo duro sfogo di Ambra Angiolini su Instagram. La conduttrice e attrice ripercorre alcune fasi della sua vita, soprattutto quelle legate ai suoi esordi nel mondo dello spettacolo, portando a galla retroscena decisamente allucinanti. "Probabilmente non si può più dire niente solo perché avevano già detto tanto…troppo. - scrive Ambra - Se in quel periodo, avevo solo 17 anni, qualcuno mi avesse fatto notare che non ero più "spensierata" invece di sottolineare ovunque quanto io fossi diventata grassa, avrei cercato di tornare ad essere più "mia" che di tutti".

Ambra Angiolini criticata per quei chili in più

Ambra Angiolini posta dunque ritagli di giornali dell'epoca - correvano gli anni '90 - in cui veniva derisa dalla stampa per i chili in più dopo il periodo d'oro di Non è la Rai. "Il problema di oggi, si dice ovunque, sono gli haters, ma c’è qualcuno che molto tempo fa gli ha evidentemente fatto scuola. Questo post non è per vittimismo che lo scrivo, ma per rimettere a posto le cose. Io alla fine ho vinto una guerra che non doveva nemmeno essere combattuta #mychoice?", conclude Ambra, ricevendo il plauso dei suoi follower.