La tragica maledizione di Kate Middleton si è avverata: cosa accadrà ora

Dopo l'annuncio del cancro di Kate Middleton , è tornata in auge sul web la maledizione della Principessa del Galles, quella che da tempo accompagna le donne che sposano l'erede al trono del Regno Unito e di cui Lady Diana è stato l'esempio più lampante. Nel corso di otto secoli, solo dieci donne hanno detenuto il titolo nobiliare che oggi possiede Kate Middleton. Tutte storie segnate da morte, malattia e infedeltà . Kate e William sono diventati Principi del Galles dopo l'incoronazione di Re Carlo. La Middleton ha assunto così un titolo nobiliare che mancava dalla morte della suocera Diana. La Regina Elisabetta non ha mai voluto concedere il titolo di Principessa del Galles a Camilla, neppure dopo il matrimonio con Carlo celebrato nel 2005. Una forma di rispetto nei confronti di William e Harry, che hanno perso la madre da ragazzi, ma anche per i sudditi, che hanno sempre amato molto Diana.

Kate Middleton e la maledizione della Principessa del Galles

Due anni dopo aver ottenuto il titolo di Principessa del Galles, Kate Middleton - che ha sempre goduto di ottima salute ed è diventato il volto moderno e glamour della royal family - si è ammalata. Prima un'operazione all'addome, poi la scoperta del cancro e infine la chemioterapia preventiva. Mesi difficili per la 42enne, che non si mostra più in pubblico anche per via degli effetti collaterali delle cure. Perdita di peso e di capelli, nausea e stanchezza: a quanto pare Kate è diventata irriconoscibile. Sta passando l'inferno, ha detto più di qualcuno vicino alla Middleton. E William teme che la moglie possa morire. Le ultime notizie sono poco incoraggianti: l'agenda della Principessa è vuota fino a dicembre 2024 e molto probabilmente non tornerà in pubblico prima del 2025. Gli inglesi sono terrorizzati e si preparano al peggio e c'è chi assicura che in realtà Kate sia già morta. Quel che è certo è che la maledizione della Principessa del Galles sembra si sia avverata e che il futuro della MIddleton non sia così roseo guardando le sue predecessori.

In cosa consiste la maledizione della Principessa del Galles

Il Principato del Galles – come istituzione che distingue il futuro monarca inglese – fu creato da Edoardo I che nel 1300 circa conquistò con successo la penisola a ovest dell'isola di Gran Bretagna e lasciò il territorio soggetto alla sua Corona. L' esclusivo "club della Principessa del Galles" distingue le donne che sposano i primogeniti della Corona inglese. Dieci in tutta la storia: Giovanna di Kent (1361-1376), Anna Neville (1470-1471), Caterina d'Aragona (1501-1502), Carolina d'Ansbach (1714-1727), Augusta di Sassonia-Gotha-Altenburg (1736-1751 ), Carolina di Brunswick (1795-1820), Alessandra di Danimarca (1863-1901), Maria di Teck (1901-1910), Diana Spencer (1981-1997) e Kate Middleton (2022-oggi). Tutte le Principesse del Galles hanno occupato un posto speciale nella storia e nella cultura britannica, sono state figure di spicco che hanno catturato l'interesse di tutto il mondo. Hanno lasciato un’eredità duratura nella società: tanto amate quanto sfortunate.

Le altre Principesse del Galles maledette e sfortunate

La prima sfortunata Principessa del Galles fu Giovanna di Kent nel 1361: la sua storia fu all'insegna dello scandalo. La nobildonna era un'attraente vedova di 33 anni, con due precedenti matrimoni e cinque figli, quando sposò, tramite annullamento papale, il suo amico d'infanzia, il Principe di Galles Edoardo di Woodstock. Tuttavia, il cosiddetto “Principe Nero” morì in battaglia e non divenne mai re. Giovanna non riuscì a diventare regina consorte ma diede un figlio alla casa allora regnante dei Plantageneti: Riccardo II, salito al trono quando aveva solo 10 anni, dopo la morte del nonno Edoardo III. Un'altra celebre rappresentante di questo titolo maledetto fu Caterina d'Aragona, la Principessa spagnola che diventò Principessa del Galles grazie al matrimonio con l'inglese Athur, che morì pochi giorni dopo il matrimonio. In seguito Caterina sposò in seconde nozze il cognato, il famoso Enrico VIII, che la lasciò per Anna Bolena, dando vita al noto scisma anglicano. Non andò meglio ad Alessandra di Danimarca, la Principessa del Galles di inizio '900, poiché la sua vita è stata segnata dalla sofferenza di una grave malattia, che pare le sia stata trasmessa dal marito Edoardo VII, che conduceva una vita promiscua. Non solo: Alessandra fece i conti con la prematura scomparsa del primogenito, il Principe Alberto Vittorio, e l'isolamento sociale per la progressiva sordità dovuta alla condizione ereditaria dell'otosclerosi.

Lady Diana, la vita spezzata di una principessa triste

Il caso più famoso resta però quello di Lady Diana, che divenne Principessa del Galles nel 1981 dopo il sì a Carlo. Un matrimonio costellato dai tradimenti dell'allora Principe con Camilla Parker-Bowles, la sua amante storica (da qui l'appellativo di Principessa triste per Diana). Il divorzio tra i due arrivò ufficialmente nel 1995. Dopo la separazione per Diana ci furono altre frequentazioni, l'ultima delle quali con l'imprenditore egiziano Dodi Al-Fayed, figlio di Mohamed Al-Fayed. Con lui la Principessa morì in un incidente automobilistico a Parigi nel 1997, sulle cui cause ancora si discute a distanza di quasi trent'anni. Diana, un po' come il figlio Harry, ebbe sempre un rapporto controverso con la famiglia reale ma allo stesso tempo lasciò il segno con le sue iniziative sociali e umanitarie. Fu molto amata (e lo è tuttora) per la sua dolcezza, intraprendenza e voglia di riscatto. Non a caso il suo funerale fu trasmesso in mondovisione e venne seguito da più di due miliardi di persone.