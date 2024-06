Melissa Satta torna a parlare di Berrettini: "Soffrivo quando..."

Melissa Satta è tornata a parlare della sua chiacchierata love story con Matteo Berrettini . Occasione è stata l'intervista a Mamma Dilettante, il podcast di Diletta Leotta , dove l'ex Velina di Striscia la notizia ha parlato della sua passione per lo sport. "Da ragazzina praticavo calcio, oggi faccio tanta palestra e negli ultimi anni mi sono appassionata al tennis; - ha spiegato Melissa - è uno sport molto difficile, il calcio è più fisico, da contatto, devi correre tanto. Nel tennis c'è più sforzo mentale , ovvio che anche lì ci vuole una preparazione fisica, ma è tutta testa, tanta precisione. È una questione di millimetri. La cosa più difficile è mantenere la testa. Il tennis sai quando inizi ma non sai quando finisci".

Melissa Satta e le partite di Matteo Berrettini

"Matteo Berrettini? Si, è finita bene la storia", ha ammesso Melissa Satta, aggiungendo un retroscena sulla relazione con il tennista: "Quando vedevo le sue partite soffrivo, più delle partite di calcio (la Satta è una grande tifosa del Milan, ndr). Lì devi giocarti ogni punto, una tensione costante. Si lotta per ogni singolo punto. Io supporter? Sì (ride, ndr), anche se cercavo di stare sempre al mio posto. Ho scoperto un mondo bellissimo, quello del tennis. È tosto per i ragazzi". Oggi Melissa è legata al rampollo Carlo Beretta mentre Berrettini è andato a convivere con Federica Lelli, ex fidanzata storica del cantante Ultimo.