Kickboxing, il campione Faraoni incontra gli studenti sul bullismo

Grande sorpresa per i ragazzi, con Alessandro Onorato , assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, e il campione del mondo di kickboxing Mattia Faraoni che sono stati ospiti all'ISS Cristoforo Colombo, per un intervento contro il bullismo .

Faraoni: "Dovete fare sport"

Circa 250 i ragazzi e ragazze della scuola che hanno potuto parlare con il campione azzurro, che si è soffermato sulla buona pratica sportiva come strumento per migliorare la salute: "Lo sport in questa età ti fa scoprire la passione ed è salute. Dovete fare sport, almeno 2-3 volte a settimana".

Onorato: "I bulli perdono sempre"

In un video pubblicato sui social si possono sentire le parole dell'assessore: "Chi fa il bullo nella stragrande maggioranza dei casa nella vita non fa niente. Se riuscite a reggere contro le battute, sviluppate un carattere che quegli sfigati che vi fanno la battuta non hanno ancora sviluppato. Nel mondo reale quello che faceva le battute diventa debole, mentre quello che ha subito diventa figo perché ha un carattere molto più forte". Onorato ha poi aggiunto sui social: "Sono stato con il campione del mondo di kickboxing per parlare di scuola, regole, bullismo e soprattutto dell’importanza dello sport. I bulli, nella vita, perdono sempre. Viva Roma. Sempre".