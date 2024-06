Cantante morsa da un pipistrello sul palco, il video è clamoroso: “Non ne avevo idea”

Taylor Momsen morsa dal pipistrello

Ha dovuto fermare il concerto e farsi aiutare per mandare via l'"ospite" indesiderato. Inizialmente Taylor non se n'era resa conto, poi alcuni fan tra il pubblico l'hanno avvisata e la cantante è stata aiutata a sbarazzarsi del pipistrello, che nel frattempo però l'aveva morsa. Tutto ok comunque, lei sta bene nonostante i fori dovuti al morso e il sangue. Le hanno somministrato subito vaccini antibiotici che dovrà continuare per due settimane.